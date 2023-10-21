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14:10, 21 октября 2023Мир

ХАМАС заявило об обстрелах Тель-Авива

ХАМАС заявило об обстрелах Тель-Авива на фоне саммита по Палестине в Каире
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mohammed Salem / Reuters

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили об обстреле Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обстрел города происходит на фоне саммита по Палестине в Каире. Палестинские бригады подчеркнули, что атакуют Тель-Авив «в ответ на резню» Израиля гражданского населения сектора Газы.

Ранее бригады «Аль-Кассам» заявляли об обстреле юга Израиля в ответ на удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по гражданским лицам. Под атаку попал город Ашдод.

Армия Израиля сообщила, что в ночь на 21 октября наносила удары по снайперским и наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажных зданиях. Также ЦАХАЛ заявлял, что наносит новые удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана.

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