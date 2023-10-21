ХАМАС заявило об обстрелах Тель-Авива на фоне саммита по Палестине в Каире

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили об обстреле Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обстрел города происходит на фоне саммита по Палестине в Каире. Палестинские бригады подчеркнули, что атакуют Тель-Авив «в ответ на резню» Израиля гражданского населения сектора Газы.

Ранее бригады «Аль-Кассам» заявляли об обстреле юга Израиля в ответ на удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по гражданским лицам. Под атаку попал город Ашдод.

Армия Израиля сообщила, что в ночь на 21 октября наносила удары по снайперским и наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажных зданиях. Также ЦАХАЛ заявлял, что наносит новые удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана.

