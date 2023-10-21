Любителей играть в футбол осенью предупредили об опасности

Реабилитолог Смирнова: осенний футбол без разминки грозит травмами

Уличная игра в футбол осенью грозит травмами из-за отсутствия подготовки к физической разминке, рассказала реабилитолог Надежда Смирнова. Об опасности она предупредила любителей спорта в беседе с News.ru.

По словам Смирновой, перед занятиями футболом во время осенних заморозков нужно посвятить 15-20 минут разминке. «Собираясь осенью поиграть в футбол с командой, многие получают травмы вследствие отсутствия разминки и адекватной подготовки к единичной физической нагрузке», — объяснила Смирнова.

Для разогрева мышц перед уличной нагрузкой в заморозки Смирнова порекомендовала заниматься динамическим стрейчингом, а также выполнять упражнения в движении на поле для адаптации к покрытию на площадке. Врач обратила внимание на то, что обувь должна быть правильно подобрана под определенное покрытие футбольного поля, а одежда — соответствовать погоде: нужны термобелье и утепляющие элементы. Во время тренировок реабилитолог попросила не забывать пить воду или изотонические напитки во избежание обезвоживания.

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