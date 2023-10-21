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20:29, 21 октября 2023Мир

МИД России выступил против поглощения Израилем палестинских территорий

Замглавы МИД Богданов выступил против поглощения Израилем территорий Палестины

Фото: Hannah McKay / Reuters

Россия выступает против поселенческого поглощения Израилем палестинских территорий, заявил на каирском саммите по Палестине замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Текст выступления приводится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны должны разорвать порочный круг насилия, отказаться от односторонних шагов, включая поселенческое поглощение палестинских территорий, а также подрыв статуса иерусалимских святынь», — сказал дипломат, отметив, что в рамках урегулирования конфликта «должно быть создано суверенное палестинское государство».

Ранее стало известно, что между арабскими и европейскими участниками саммита в Каире возникли разногласия, ставшие помехой для принятия итогового заявления.

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      Виктория Кондратьева
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