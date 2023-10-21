Стало известно о разногласиях между участниками саммита по Палестине

Sky News Arabia: на саммите по Палестине отказались принять итоговое заявление

Между арабскими и европейскими участниками каирского саммита по Палестине возникли разногласия, ставшие помехой для принятия итогового заявления. Об этом сообщает Sky News Arabia.

«Итогового заявления каирского саммита мира не будет из-за противоречий между арабскими и европейскими делегациями», — указывает телеканал.

Отмечается, что причиной споров стала формулировка «право Израиля на самооборону» и вопрос осуждения действий палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Ранее король Иордании Абдалла II ибн Хусейн на саммите в Каире осудил идею депортации палестинцев. По словам монарха, принудительное перемещение народа Палестины будет считаться военным преступлением.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал власти Израиля к сдержанности и соблюдению международного гуманитарного права.