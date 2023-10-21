Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:04, 21 октября 2023Мир

Стало известно о разногласиях между участниками саммита по Палестине

Sky News Arabia: на саммите по Палестине отказались принять итоговое заявление

Фото: UAE Presidential Court / Abdulla Al Neyadi / Reuters

Между арабскими и европейскими участниками каирского саммита по Палестине возникли разногласия, ставшие помехой для принятия итогового заявления. Об этом сообщает Sky News Arabia.

«Итогового заявления каирского саммита мира не будет из-за противоречий между арабскими и европейскими делегациями», — указывает телеканал.

Отмечается, что причиной споров стала формулировка «право Израиля на самооборону» и вопрос осуждения действий палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Ранее король Иордании Абдалла II ибн Хусейн на саммите в Каире осудил идею депортации палестинцев. По словам монарха, принудительное перемещение народа Палестины будет считаться военным преступлением.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал власти Израиля к сдержанности и соблюдению международного гуманитарного права.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-канцлер Германии назвал Крым частью истории России

      Осужденный за вымогательство автор паблика «Омбудсмен полиции» вышел на свободу

      В Херсонской области сообщили о расстреле заградотрядом более 10 солдат ВСУ

      Стало известно об эффективности «маминого коучинга» в воспитании ребенка

      На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры

      Стало известно об учениях флота с применением реактивных бомбометов в Крыму

      Опубликованы результаты расследования AP о виновнике удара по больнице в Газе

      Стало известно о разногласиях между участниками саммита по Палестине

      Вучич сообщил о тяжелом разговоре с представителями Запада

      Российский летчик назвал причину массовых потерь украинских МиГ-29

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости