Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
12:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Рубин
Сегодня
14:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Ливерпуль
Сегодня
14:30 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Верона
Сегодня
16:00 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|9-й тур
Локомотив М
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
ПСЖ
Сегодня
18:00 (Мск)
Страсбург
Франция - Лига 1|9-й тур
Балтика
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Челси
Сегодня
19:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Севилья
Сегодня
19:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|10-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:27, 21 октября 2023Спорт

Министр спорта предложил включить белорусские команды в российские лиги

Министр спорта Матыцин предложил включить белорусские команды в российские лиги

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин предложил включить команды из Белоруссии в российские профессиональные лиги. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, речь идет практически обо всех командных видах спорта. «Определенный опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное — определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес», — отметил Матыцин.

На данный момент в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) играет минское «Динамо». В Единой лиге ВТБ выступает баскетбольный клуб «Минск».

Российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в конце февраля — начале марта 2022 года. В некоторых видах спорта представители стран выступают в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине

      Отец вернувшейся из плена ХАМАС американки раскрыл подробности ее состояния

      Министр спорта предложил включить белорусские команды в российские лиги

      Названы лучшие бюджетные смартфоны от 30 тысяч до 60 тысяч рублей

      Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на Ближний Восток

      Самое дорогое российское авто для чиновников оценили в десятки миллионов рублей

      Перечислены сходства между Александром Галичем и Владимиром Высоцким

      Трампа оштрафовали на пять тысяч долларов за фотографию

      В Крыму рассказали о спросе на покупку квартиры Зеленского

      Индия провела первый запуск в рамках орбитальной пилотируемой миссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости