Министр спорта предложил включить белорусские команды в российские лиги

Министр спорта Матыцин предложил включить белорусские команды в российские лиги

Министр спорта России Олег Матыцин предложил включить команды из Белоруссии в российские профессиональные лиги. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, речь идет практически обо всех командных видах спорта. «Определенный опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное — определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес», — отметил Матыцин.

На данный момент в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) играет минское «Динамо». В Единой лиге ВТБ выступает баскетбольный клуб «Минск».

Российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в конце февраля — начале марта 2022 года. В некоторых видах спорта представители стран выступают в нейтральном статусе.