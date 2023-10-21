Новичок РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром»

«Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром» со счетом 2:2 в матче РПЛ

Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 2:2. На 17-й минуте голом отличился нападающий гостей Джон Кордоба. На 23-й минуте счет сравнял полузащитник Максим Кузьмин. На 36-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу форварда Анхело Энрикеса. На 61-минуте хавбек Эдуард Сперцян реализовал пенальти и вновь сравнял счет.

Таким образом, после 12 матчей «Краснодар» остается лидером РПЛ, имея в активе 28 очков. «Балтика», являющаяся новичком РПЛ, находится на 13-м месте, набрав 11 очков.

В следующем матче «Балтика» на выезде сыграет с казанским «Рубином» 27 октября. «Краснодар» двумя днями позднее также в гостях встретится с московским ЦСКА.