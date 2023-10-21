Пропавший в российском регионе вертолет вышел на связь

МЧС заявило, что вертолет Robinson в Хабаровском крае вышел на связь

С экипажем вертолет Robinson, который ранее перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском, удалось связаться. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вертолет вышел на связь», — рассказал агентству представитель регионального Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГУ МЧС).

Ранее сообщалось, что вертолет перестал выходить на связь. На поиски пропавшего вертолета в российском регионе были готовы выдвинуться экстренные службы.

В июне вертолет Ми-8, выполнявший заказной рейс по маршруту Якутск-Соболох по перевозке вахтовых рабочих, совершил вынужденную посадку в Якутии 17 июня. На борту находились 4 члена экипажа и 21 пассажир. Никто из них не пострадал.