Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:30, 21 октября 2023Россия

Пропавший в российском регионе вертолет вышел на связь

МЧС заявило, что вертолет Robinson в Хабаровском крае вышел на связь

Фото: Sneaky Buddy / Shutterstock / Fotodom

С экипажем вертолет Robinson, который ранее перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском, удалось связаться. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вертолет вышел на связь», — рассказал агентству представитель регионального Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГУ МЧС).

Ранее сообщалось, что вертолет перестал выходить на связь. На поиски пропавшего вертолета в российском регионе были готовы выдвинуться экстренные службы.

В июне вертолет Ми-8, выполнявший заказной рейс по маршруту Якутск-Соболох по перевозке вахтовых рабочих, совершил вынужденную посадку в Якутии 17 июня. На борту находились 4 члена экипажа и 21 пассажир. Никто из них не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине

      Ученые нашли самую темную в мире реку

      «Ощущение, что я в другом мире»: Бузова раскрыла свое местонахождение

      Байден назвал цель атаки ХАМАС на Израиль

      Чимаев сфотографировался с флагом Палестины перед турниром UFC 294

      Синоптик анонсировал самую холодную ночь в Москве

      Пропавший в российском регионе вертолет вышел на связь

      Египет открыл пропускной пункт на границе с сектором Газа

      СК проверит нападавших на прохожих в Петербурге подростков

      ХАМАС ответило на удары по гражданским обстрелами Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости