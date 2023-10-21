Вертолет в российском регионе перестал выходить на связь

Вертолет Robinson не выходит на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском

Вертолет Robinson перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, экстренные службы готовятся к поисковым работам.

Ранее в Ростовской области заметили вертолет, который переносил по небу другой вертолет, подвешенный к первому. Утверждается, что вертолеты были сняты в небе над Ростовом-на-Дону. Попавший на видео вертолет напоминает Ми-26 — крупнейший в мире серийно выпускаемый вертолет.

В июне вертолет Ми-8, выполнявший заказной рейс по маршруту Якутск-Соболох по перевозке вахтовых рабочих, совершил вынужденную посадку в Якутии 17 июня. На борту находились 4 члена экипажа и 21 пассажир. Никто из них не пострадал.