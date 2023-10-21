Российский боец MMA одержал вторую победу нокаутом в UFC

Российский боец MMA Алискеров победил нокаутом бразильца Алвеса на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Икрам Алискеров одержал победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен выиграл у бразильца Варлея Алвеса. Поединок прошел в среднем весе в рамках основного карда турнира UFC 294 и завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Всего Алискеров одержал 15 побед. Единственное поражение в карьере он потерпел в поединке с Хамзатом Чимаевым в апреле 2019 года. На счету Алвеса теперь 14 побед и семь поражений.

Алискеров подписал контракт с UFC в сентябре 2022-го после победы в отборочном шоу Dana White’s Contender Series. В поединке, который прошел в Лас-Вегасе, он оказался сильнее бразильца Марио де Соуза.