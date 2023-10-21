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06:24, 21 октября 2023Путешествия

Севший в Новосибирске с отказавшим двигателем самолет отстранили от полетов

S7 отстранила от полетов cевший в Новосибирске с отказавшим двигателем самолет

Фото: pixabay.com

Boeing 737-800 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Томск и экстренно приземлившийся в Новосибирске с одним работающим двигателем, отстранили от полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как сообщили в авиакомпании, воздушное судно с отказавшим двигателем направили на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы.

В пятницу, 20 октября, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Томск, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за «некорректной работы одной силовой установки». На борту самолета находилось 165 пассажиров.

18 октября летевший из Турции в Россию пассажирский самолет экстренно сменил курс и приземлился в Литве. После Boeing 777 направился в Москву и прибыл в столичный аэропорт Шереметьево. Общее время задержки составило менее двух часов. Поводом для экстренной посадки могла стать необходимость оказать помощь человеку на борту.

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