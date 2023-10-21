Школа в Газе попала под удар после визита Байдена в Израиль

NBC News: 5 человек погибли и десятки пострадали при ударе по школе в Газе

Школа в секторе Газа подверглась удару через несколько часов после окончания визита президента США Джо Байдена в Израиль 18 октября. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По информации вещателя, через несколько часов после того, как Байден отбыл из Израиля, в школе в городе Хан-Юнис произошел взрыв. В результате погибли по меньшей мере пять человек, еще десятки пострадали.

Уточняется, что учебное заведение находится в ведении агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не ответила на просьбу телеканала прокомментировать произошедшее.

Ранее сообщалось, что в результате израильских бомбардировок сектора Газы уничтожена церковь Святого Порфирия. Внутри храма укрывались порядка 50 человек, в основном, женщины и дети, среди них есть пострадавшие.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.