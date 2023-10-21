Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:57, 21 октября 2023Мир

Школа в Газе попала под удар после визита Байдена в Израиль

NBC News: 5 человек погибли и десятки пострадали при ударе по школе в Газе

Фото: Reuters

Школа в секторе Газа подверглась удару через несколько часов после окончания визита президента США Джо Байдена в Израиль 18 октября. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По информации вещателя, через несколько часов после того, как Байден отбыл из Израиля, в школе в городе Хан-Юнис произошел взрыв. В результате погибли по меньшей мере пять человек, еще десятки пострадали.

Уточняется, что учебное заведение находится в ведении агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не ответила на просьбу телеканала прокомментировать произошедшее.

Ранее сообщалось, что в результате израильских бомбардировок сектора Газы уничтожена церковь Святого Порфирия. Внутри храма укрывались порядка 50 человек, в основном, женщины и дети, среди них есть пострадавшие.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией. Как Хельсинки пытается урегулировать отношения с Москвой?

      В Британии заявили о необходимости повысить уровень террористической угрозы

      Байден переговорил с освобожденными из плена в Газе американками

      Голый крановщик на юго-востоке Москвы попал на видео

      В КНДР назвали причину надвигающейся на Европу «бесконечной войны»

      В США заявили о провале сделки об освобождении израильских пленных

      Пентагон заверил Украину в продолжении военной помощи

      Некурящим россиянам вновь предложили давать дополнительный выходной

      Полковник раскрыл особенности способной на шквальный огонь российской гаубицы

      Школа в Газе попала под удар после визита Байдена в Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости