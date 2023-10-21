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01:38, 21 октября 2023Мир

Стало известно о планах Израиля по передаче Газы Палестинской администрации

Times of Israel: в Израиле не планируют отдавать Газу Палестинской администрации

Фото: Amir Cohen / Reuters

В Израиле заявили, что не планируют передавать Газу Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом пишет газета Times of Israel.

По данным газеты, в израильских медиа сообщали, что Тель-Авив рассматривает возможность восстановления власти ПНА в Газе после ликвидации палестинского движения ХАМАС.

20 октября МИД Египта сообщил об открытии контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе с сектором Газа.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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      Юлия Мискевич
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