Стало известно о планах Израиля по передаче Газы Палестинской администрации

Times of Israel: в Израиле не планируют отдавать Газу Палестинской администрации

В Израиле заявили, что не планируют передавать Газу Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом пишет газета Times of Israel.

По данным газеты, в израильских медиа сообщали, что Тель-Авив рассматривает возможность восстановления власти ПНА в Газе после ликвидации палестинского движения ХАМАС.

20 октября МИД Египта сообщил об открытии контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе с сектором Газа.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.