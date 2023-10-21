ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче 12-го тура РПЛ

Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 октября, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды забили по голу в каждом из таймов, однако арбитры отменили взятия ворот.

ЦСКА в шестой раз в последних семи матчах чемпионата России сыграл вничью, набрал 18 очков и находится на пятом месте. В активе «Рубина» 13 очков, клуб занимает десятую строчку в турнирной таблице.

ЦСКА в следующем туре 29 октября на своем поле примет «Краснодар». «Рубин» двумя днями раньше дома сыграет с «Балтикой».