В ООН прокомментировали удар по православной церкви в секторе Газа

В ООН осудили удар по греческой православной церкви в секторе Газа

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация выступает против любых нападений на святые места. Об этом сообщает ТАСС.

Так Хак прокомментировал удар по греческой православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа. «Мы выступаем против любых атак на святые места, они должны находиться под постоянной защитой», ― заявил он.

Ранее сообщалось, что в результате израильских бомбардировок сектора Газы уничтожена церковь Святого Порфирия. Внутри храма укрывались порядка 50 человек, в основном, женщины и дети, среди них есть пострадавшие.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.