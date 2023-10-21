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14:35, 21 октября 2023Россия

В Ростовской области сработали системы ПВО

Губернатор Голубев сообщил о работе средств ПВО над Ростовской областью

Фото: РИА Новости

В небе над Ростовской областью сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

«Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена. Благодарю наших военных за хорошую работу», — написал Голубев, не раскрыв подробности.

19 октября Голубев также сообщал об уничтожении воздушной цели в регионе. По его словам, система ПВО сработала в 10:10 по московскому времени.

Тогда очевидцы после работы систем ПВО сняли на видео воронку в земле. Отмечается, что видео было снято в Песчанокопском районе Ростовской области. На кадрах видно углубление в земле посреди поля. Внутри и вокруг него лежат обломки неизвестного происхождения.

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