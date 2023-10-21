Журова усомнилась в том, что талантливым спортсменам получится ограничить выезд

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила идею по ограничению выезда талантливых спортсменов за рубеж. Об этом сообщает «Подъем».

Депутат усомнилась в том, что это получится сделать. «Сейчас границы открыты, родители могут любое решение принять, на любом этапе, и запретить это достаточно сложно. Люди перемещаются вольно, как ты им запретишь?» — заявила Журова.

Она также отметила, что в России нужно создавать условия профессионального роста для спортсменов. «Еще команды должен кто-то финансировать, в том числе детские», — добавила Журова.

Ранее 21 октября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд талантливых российских спортсменов за рубеж. «Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров и спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», — отметил он.