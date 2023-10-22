В Европе указали на особое внимание Байдена к главе Еврокомиссии

Welt: Байдена проявил особое внимание к главе ЕК фон дер Ляйен

Президент США Джо Байден на встрече в Белом доме проявил особое внимание главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. С таким мнением выступила обозреватель Welt Стефани Больцен.

Больцен указала, что на саммите ЕС — США фон дер Ляйен пользовалась «особым вниманием» со стороны Байдена, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель не получил индивидуальной аудиенции. По ее словам, глава ЕК и президент США называют друг друга «дорогой Джо» и «Урсула». Журналистка подчеркнула, что подобное внимание насторожило наблюдателей.

«Глава Еврокомиссии прогулялась с президентом США в Розовом саду Белого дома, в то время как Мишель побеседовал [с Байденом] только в Овальном кабинете», — рассказала автор.

Журналистка добавила, что Мишель и фон дер Ляйен приехали в Белый дом в разное время, а во время выступления главы Евросовета председатель ЕК сила неподвижно, не поднимая головы. Саммит ЕС — США состоялся 20 октября в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Вашингтон опроверг данные, что Байден продвигает фон дер Ляйен на пост генерального секретаря НАТО.