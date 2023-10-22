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21:40, 22 октября 2023Мир

Байден обсудил с Папой Римским доставку помощи жителям Газы

Байден и Папа Римский Франциск обсудили доставку помощи жителям сектора Газа

Фото: Vatican Media / Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Во время беседы американский лидер и понтифик обсудили вопросы доставки в сектор Газа гуманитарной помощи, а также необходимость предотвращения эскалации в регионе. Байден рассказал о своем визите в Израиль и усилиях по обеспечению доставки продовольствия, медикаментов и другой гуманитарной помощи для облегчения гуманитарного кризиса в Газе.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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      Марина Совина
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