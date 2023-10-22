Аналитик высказался о перспективах продления потолка цен на газ

Аналитик Юшков: потолок цен на газ нужен ради бюрократии

Потолок цен на российский газ фактически ни разу не применялся странами Европейского союза (ЕС). Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он оценил перспективы продления механизма.

По сути, он никогда не работал, то есть у них не создавались такие условия, чтобы потолок нужно было применять, он довольно мягкий. Если вспомнить, когда придумали и внедрили этот механизм, это, по сути, было успокоение для рынка. Цены в 2022 году очень сильно выросли, и Еврокомиссии и европейским властям нужно было продемонстрировать населению и бизнесу, что они хоть что-то делают Игорь Юшков аналитик

По словам аналитика, сейчас бюрократически необходимо сохранить ограничения в силе. Однако те, кто понимает, как работает газовый рынок, предупреждают о риске дефицита ресурсов.

«Рынок газа глобален, и, если цены начинают подниматься, они, как правило, везде начинают подниматься — и на азиатских рынках, и в Европе. Вот о чем, я думаю, предупреждают критики подобного механизма, что на самом деле его применять невозможно. Нельзя ограничивать цены на своем рынке, потому что цены растут из-за дефицита», — объяснил он.

Я думаю, в данный момент это бюрократическая история. Они обсуждают механизм продления полномочий применять потолок цены на газ. Я думаю, они его продлят, но не факт, что они когда-либо вообще им воспользуются Игорь Юшков аналитик

Как сообщила газета Financial Times (FT), Еврокомиссия во время обсуждения идеи потолка цен на газ потребовала продлить срок его действия. Там отметили, что ограничения дали только положительные результаты. Однако дипломаты сомневаются, что это меры стоит сохранять на фоне нестабильной международной ситуации.

Динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров — прим. «Ленты.ру») заработал в Евросоюзе 15 февраля. Механизм запускается, если в течение трех дней стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах превышает этот показатель и одновременно оказывается на 35 евро выше, чем средняя стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.