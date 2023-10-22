В Израиле эвакуируют еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Минобороны и ЦАХАЛ объявили эвакуацию 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации 14 населенных пунктов на севере страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление ведомств.

Специалисты сообщили о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные населенные пункты на севере Израиля. В документ добавлены 14 населенных пунктов на границе с Ливаном. Это Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман. Также будут эвакуированы жители населенных пунктов Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали.

Ранее стало известно, что Израиль начал эвакуацию жителей города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном.

19 октября представители израильской армии заявили, что со стороны Ливана летят ракеты в сторону Израиля, ЦАХАЛ наносил ответные удары по источникам огня. Было зафиксировано около 20 запусков ракет из Ливана в сторону израильской территории.