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06:04, 22 октября 2023Мир

Экс-советник Рейгана рассказал о ловушке для США на Украине

Экс-советник Рейгана Бэндоу заявил о готовности США долго воевать на Украине

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что американские политики намерены бесконечно продолжать войну на Украине. Об этом он написал в статье для издания American Conservative.

Бэндоу предположил, что политики в США боятся потерять международный авторитет своей страны, поэтому выражают готовность долго воевать на Украине.

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«Партия войны попала в "ловушку поддержания авторитета". <...>. Погоня за авторитетом <...> скорее искажает, нежели улучшает, политические решения в Вашингтоне», — рассказал экс-советник Рейгана.

По мнению эксперта, полный коллапс Украины слабо отразится на безопасности самих США. Он уточнил, что у Москвы нет причин воевать с Вашингтоном, поскольку у них нет территориальных споров, а большинство международных склок обладают только ограниченным значением.

19 октября американский президент Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю на 61,3 миллиарда долларов. Политик рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий, поскольку проект отвечает интересам обеих сторон.

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      Марина Совина
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