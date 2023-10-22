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14:47, 22 октября 2023Спорт

Тренер сборной России по регби заявил о потере смысла в работе

Тренер сборной России по регби Первухин потерял смысл в работе из-за отстранения

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин заявил о потере смысла в работе. Его слова приводит «Газета.Ru».

Специалист объяснил, что не видит смысла в своей деятельности при текущей обстановке, когда национальная команда отстранена от международных турниров. «Если в течение следующего года международные контакты не наладим, то нет смысла собирать этих ребят 27-летних, надо собирать молодежь», — посчитал он.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

1 марта 2022 года Международная федерация регби (World Rugby) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой. Отмечалось, что решение действует до дальнейшего уведомления.

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      Анастасия Борисова
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