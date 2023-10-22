В Госдуме рассказали о последствиях ударов Израиля по Сирии

Депутат Шхагошев: удары Израиля по Сирии приведут к арабскому военному блоку

Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев рассказал о том, какие последствия будут, если Израиль продолжит наносить удары по Сирии и другим странам. Об это он сообщил в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, действия Израиля могут привести к созданию военного блока арабских государств.

«По аэропортам Сирии бьют израильтяне. По Ливану. И координируют свои действия с США. Считаю, что если Израиль будет бить по Сирии, по Ливану, по соседним государствам — это может привести к созданию военного союза между арабскими странами», — рассказал политический деятель.

22 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Залпы ракет произошли около 5:25 (время совпадает с московским) со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны Голанских высот.

Сейчас воздушные гавани выведены из строя. Из-за атаки повреждены взлетно-посадочные полосы. Это уже второй случай, когда Тель-Авив после начала войны с ХАМАС атакует сирийские объекты.

Ранее в России высказались о влиянии израильского конфликта на операцию в Сирии.