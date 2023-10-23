Шесть стран обязались координировать действия по отправке помощи в Газу

США, Италия, Канада и «евротройка» скоординируют действия по помощи сектору Газа

США, Италия, Канада и «евротройка» (Великобритания, Франция и Германия) обязались координировать действия по отправке гуманитарной помощи в Газу и по предотвращению разрастания конфликта Палестины и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что лидеры шести стран подтвердили свою поддержку Израиля и его права на самооборону. При этом они призвали к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ООН должна проверять на оружие грузы, которые проходят через КПП «Рафах» из Египта в сектор Газа. По его словам, требование Тель-Авива в том, чтобы поставки предназначалось действительно гражданскому населению, а не военным и террористическим группировкам.