Бойца ВСУ после ампутации признали ограниченно годным к службе

Жена бойца ВСУ рассказала, что ее мужа без ноги признали ограниченно годным

Бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали ограниченно годным к несению воинской службы после ампутации части ноги. Об этом рассказала его жена Ольга Щербак в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она сослалась на указ правительства Украины №402, согласно которому в военное время человек признается ограниченно годным к службе при односторонней ампутационной культе верхней конечности на любом уровне или нижней конечности ниже уровня верхней трети голени.

«Какая разница, сколько ноги нет? Ее все равно нет! Смените уже законы, не надо издеваться над нашими защитниками», — написала она. Жена военного обратилась от лица всех бойцов-инвалидов и назвала происходящее «адом внутри государства».

Ранее командир роты ВСУ Владислав Шевчук заявил, что отсидеться в тылу ни у кого не получится. Он призвал руководство страны перейти к массовой мобилизации населения.