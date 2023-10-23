Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:57, 23 октября 2023Бывший СССР

Бойца ВСУ после ампутации признали ограниченно годным к службе

Жена бойца ВСУ рассказала, что ее мужа без ноги признали ограниченно годным

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали ограниченно годным к несению воинской службы после ампутации части ноги. Об этом рассказала его жена Ольга Щербак в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она сослалась на указ правительства Украины №402, согласно которому в военное время человек признается ограниченно годным к службе при односторонней ампутационной культе верхней конечности на любом уровне или нижней конечности ниже уровня верхней трети голени.

«Какая разница, сколько ноги нет? Ее все равно нет! Смените уже законы, не надо издеваться над нашими защитниками», — написала она. Жена военного обратилась от лица всех бойцов-инвалидов и назвала происходящее «адом внутри государства».

Ранее командир роты ВСУ Владислав Шевчук заявил, что отсидеться в тылу ни у кого не получится. Он призвал руководство страны перейти к массовой мобилизации населения.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о помощи украинской разведки в сборе данных о России для ЦРУ

      Назван способ понравиться арендодателю

      Темнокожего регбиста захотели дисквалифицировать за расизм

      В России собрались запретить поставки рыбы с Фарер

      Россияне сделали «бутерброд» массой 5,9 септиллиона килограммов

      Депутата Госдумы призвали проверить за слова об уничтожении 20 процентов россиян

      Генпрокуратура проверит слова уволенного из шоу Соловьева политолога о Захаровой

      В России назвали ошибкой одобрение Эрдоганом вступления Швеции в НАТО

      Одна деталь на новом видео Виктории Бони в купальнике возмутила фанатов

      Администрация Эрдогана опровергла выдворение руководства ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости