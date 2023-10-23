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11:28, 23 октября 2023Мир

Бывший премьер Словакии предрек победу России в конфликте с Украиной

Экс-премьер Словакии Чарногурский: Россия победит в украинском конфликте

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия победит в украинском конфликте, заявил экс-премьер Словакии, председатель координационного совета Международной ассоциации Друзей Крыма Ян Чарногурский. Его слова приводит ТАСС.

Чарногурский рассказал, что позиция Крыма в мире повышается, отметив, что в западных СМИ все чаще упоминают полуостров, а также говорят о его якобы принадлежности Украине. По его словам, для НАТО и США Крым является рычагом давления на Россию, поэтому его хотят отобрать. Это будет продолжаться до «конечной победы крымчан и России», уверен политик.

«Поскольку я приезжаю из страны НАТО, позвольте мне закончить словами: "Победа будет за вами», — заключил он в ходе выступления на Ялтинском международном форуме.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал Крым частью истории России.

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