Число погибших в секторе Газа превысило пять тысяч человек

Минздрав: в результате атак в секторе Газа погибли более пяти тысяч палестинцев

В результате израильских атак в секторе Газа число погибших превысило пять тысяч человек, сообщил Минздрав Палестины в Telegram.

«С начала израильской агрессии в секторе Газа общее число жертв составило 5087 человек, в том числе 2055 детей, 1119 женщин и 217 пожилых людей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранения различный степени тяжести получили более 15 тысяч граждан.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что страна готова отказаться от проведения наземной операции в секторе Газе, если ХАМАС отпустит всех заложников и безоговорочно сдастся.

ХАМАС, в свою очередь, заявило о готовности противостоять Израилю в случае проведения им наземной операции.