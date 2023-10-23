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06:31, 23 октября 2023Наука и техника

Раскрыта тайна исчезновения миллиардов крабов

Science: снежные крабы исчезли в Беринговом море из-за волны жары

Фото: Udo Weitz / Globallookpress.com

Команда морских биологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США раскрыли тайну, почему около 10 миллиардов снежных крабов исчезли из Берингова моря еще в 2018-2019 году. Согласно статье, опубликованной в журнале Science, вода там стала слишком теплой для них.

Резкое сокращение численности этих животных наблюдалось еще в 2021 году, а полное исчезновение крабов наблюдалось только в начале 2023 года. Никаких следов крабов на близлежащих территориях обнаружить не удалось.

Группа использовала данные предыдущих исследований о том, как снежные крабы реагируют на более высокие температуры, поскольку до и во время их исчезновения в районе наблюдалась волна жары. Известно, что когда температура воды повышается, энергетические потребности крабов увеличиваются.

Во время жары температура воды поднялась на три градуса Цельсия, а это означало, что крабам потребовалось бы вдвое больше еды, чтобы выжить. Незадолго до начала аномальной жары популяция крабов резко возросла, в результате чего значительно усилилась конкуренция за еду. В итоге, заключают ученые, исчезновение животных связано с голодом.

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      Александр Еникеев
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