Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:18, 23 октября 2023Экономика

Курс евро упал ниже 100 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В ходе торгов на Московской бирже 23 октября европейская валюта вслед за американской побила рекорд середины сентября — курс евро упал ниже отметки в 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме евро торговался на уровне 99,94 рубля. Тем временем курс доллара опустился ниже 95 рублей.

Курс доллара от TradingView

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко в разговоре с «Интерфакс» сообщил, что в ближайшие дни диапазон по валютам составит 94-96 рубля за доллар и 100-102 рубля за евро. Российская валюта укрепляется на фоне приближения налогового периода, в который экспортеры продают валютную выручку, говорит эксперт.

В то же время цены на нефть не оказывают поддержку рублю. В ходе торгов стоимость эталонного сорта Brent упала ниже отметки в 92 доллара за баррель.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на возможное закрытие Балтики для российских судов

      В Литве заявили о переключении внимания ЕС с Украины на конфликт Израиля и ХАМАС

      Назван способ сэкономить миллионы при покупке квартиры

      В Германии объявили о создании новой партии

      Одна медсестра спасла другую после прямого удара молнии

      Москвичам пообещали до десяти сантиметров снега к концу недели

      В сторону Джигана и его семьи посыпались проклятья из-за его поддержки Израиля

      В Армении высказались об отношении к российской переговорной площадке

      В Кремле отвергли причастность России к ЧП на Balticconnector

      Названа дата формирования снежного покрова в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости