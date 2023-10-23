Курс евро упал ниже 100 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября

В ходе торгов на Московской бирже 23 октября европейская валюта вслед за американской побила рекорд середины сентября — курс евро упал ниже отметки в 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме евро торговался на уровне 99,94 рубля. Тем временем курс доллара опустился ниже 95 рублей.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко в разговоре с «Интерфакс» сообщил, что в ближайшие дни диапазон по валютам составит 94-96 рубля за доллар и 100-102 рубля за евро. Российская валюта укрепляется на фоне приближения налогового периода, в который экспортеры продают валютную выручку, говорит эксперт.

В то же время цены на нефть не оказывают поддержку рублю. В ходе торгов стоимость эталонного сорта Brent упала ниже отметки в 92 доллара за баррель.