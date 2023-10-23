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12:51, 23 октября 2023Силовые структуры

Подполковника ФСО нашли в Подмосковье без признаков жизни

Подполковник ФСО совершил суицид в подмосковной Балашихе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Подполковника Федеральной службы охраны (ФСО) нашли без признаков жизни в его квартире в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, тело 46-летнего мужчины обнаружили вечером 22 октября — по предварительным данным, он свел счеты с жизнью.

Офицер был сотрудником службы спецсвязи и информации ФСО. Правоохранительные органы проводят проверку с целью установления причин и обстоятельств произошедшего.

16 августа сообщалось, что не стало бывшего руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России генерал-лейтенанта Геннадия Лопырева, отбывавшего десятилетнее наказание за взятки в исправительной колонии № 3 Рязанской области.

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      Любовь Ширижик
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