Мужчину поймали с рыбой неподобающих размеров

В США рыболову грозит штраф за улов неподобающих размеров

В американском штате Флорида пойман рыболов, у которого была рыба неподобающего размера. Об этом сообщает FOX 35 Orlando.

Сотрудники правоохранительных органов заметили 57-летнего Хосе Анхелеса Монтеро Браво, когда тот рыбачил на одном из островов архипелага Флорида-Кис. Они осмотрели его улов и обнаружили у него десятисантиметрового кубинского желтохвоста.

Во Флориде запрещен лов кубинских желтохвостов длиной менее 30 сантиметров. За нарушение мужчине грозит штраф, величину которого определит суд.

Кубинские желтохвосты распространены на западе Атлантического океана, в том числе в Мексиканском заливе и Карибском море. Длина большинства особей составляет не более 40 сантиметров, однако изредка встречаются экземпляры, достигающие 86,3 сантиметра в длину и весящие до 4,1 килограмма.

Ранее сообщалось, что в США сотрудники департамента охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Коннектикут выловили 181-килограммового ската. Длина хищной рыбы составила 1,8 метра, а ширина — 1,5 метра.