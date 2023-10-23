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13:48, 23 октября 2023Из жизни

Мужчину поймали с рыбой неподобающих размеров

В США рыболову грозит штраф за улов неподобающих размеров

Фото: Yinan Chen / Wikimedia

В американском штате Флорида пойман рыболов, у которого была рыба неподобающего размера. Об этом сообщает FOX 35 Orlando.

Сотрудники правоохранительных органов заметили 57-летнего Хосе Анхелеса Монтеро Браво, когда тот рыбачил на одном из островов архипелага Флорида-Кис. Они осмотрели его улов и обнаружили у него десятисантиметрового кубинского желтохвоста.

Во Флориде запрещен лов кубинских желтохвостов длиной менее 30 сантиметров. За нарушение мужчине грозит штраф, величину которого определит суд.

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Кубинские желтохвосты распространены на западе Атлантического океана, в том числе в Мексиканском заливе и Карибском море. Длина большинства особей составляет не более 40 сантиметров, однако изредка встречаются экземпляры, достигающие 86,3 сантиметра в длину и весящие до 4,1 килограмма.

Ранее сообщалось, что в США сотрудники департамента охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Коннектикут выловили 181-килограммового ската. Длина хищной рыбы составила 1,8 метра, а ширина — 1,5 метра.

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      Олег Парамонов
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