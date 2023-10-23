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15:20, 23 октября 2023Россия

Гинцбург анонсировал исследования обновленного «Спутника V» с участием детей

Гинцбург: исследования «Спутника V» с участием детей начнутся в ближайшее время

Фото: РИА Новости

Исследования обновленной вакцины от COVID-19 «Спутник V», в которых будут принимать участие дети, начнутся в ближайшее время. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит РИА Новости.

«Также было получено разрешение на проведение исследования с участием детей старшего возраста. Мы завтра-послезавтра начинаем прививать детей новым антигенным вариантом», — пояснил он.

По его словам, в исследовании примут участие более 50 человек.

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Ранее Гинцбург заявил, что новый вариант вакцины против COVID-19 «Спутник V» поступит в гражданский оборот не раньше марта 2024 года. Он выразил мнение, что нынешний вариант «Спутника V» уже неэффективен против новых штаммов коронавируса. По его словам, пока вакцинироваться от COVID-19 «получается что нечем».

Гинцбург также назвал особенность назальной вакцины от COVID-19. По его словам, она способна прервать цепочку передачи коронавируса, так как введение препарата через нос дает стерильный иммунитет.

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      Никита Абрамов
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