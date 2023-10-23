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19:09, 23 октября 2023Силовые структуры

Иностранец изнасиловал россиянку и предстанет перед судом

В Москве осудят уроженца Таджикистана, изнасиловавшего 41-летнюю женщину

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего уроженца Таджикистана, который изнасиловал 41-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 23 июля около магазина недалеко от Открытого шоссе иностранец изнасиловал 41-летнюю женщину. Теперь он проходит обвиняемым по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Насильник находится под стражей, частично признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления.

Ранее в Москве полиция задержала 50-летнего местного жителя, который в мае 2001 года надругался над маленькой девочкой.

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      Варвара Митина
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