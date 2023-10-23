Иностранец изнасиловал россиянку и предстанет перед судом

В Москве осудят уроженца Таджикистана, изнасиловавшего 41-летнюю женщину

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего уроженца Таджикистана, который изнасиловал 41-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 23 июля около магазина недалеко от Открытого шоссе иностранец изнасиловал 41-летнюю женщину. Теперь он проходит обвиняемым по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Насильник находится под стражей, частично признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления.

Ранее в Москве полиция задержала 50-летнего местного жителя, который в мае 2001 года надругался над маленькой девочкой.