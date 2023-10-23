В России недосчитались способных купить квартиру семей

Профессор Зубец: платежеспособный спрос на квартиры в России почти исчерпан

В 2023 году в России недосчитались платежеспособных семей, которые могут купить себе квартиру. Об этом рассказал профессор Финуниверситета при Правительстве РФ Алексей Зубец, пишет «Российская газета».

«Несмотря на последнее оживление, число тех, кто намерен купить квартиру в течение ближайших месяцев, сегодня практически в полтора раза меньше, чем на пике, в конце 2021 года», — отметил эксперт. Зубец добавил, что купить квартиру без ипотеки могут 3-4 процента населения страны, а с привлечением жилищного кредита — 8-10 процентов.

По данным Центробанка, сейчас 13 процентов российских семей имеют ипотечный кредит против 10 процентов в декабре 2019 года. Исчерпание платежеспособных групп неизбежно приведет к охлаждению спроса на жилье, убежден Зубец.

Профессор считает, что спрос тормозят и завышенные цены на недвижимость. «Такими вводными рисуется картина будущего кризиса на рынке жилья. Однако ситуация может измениться. Прогнозные расчеты показывают, что нынешний спрос на жилье - это, можно сказать, дно, после которого рынок должен начать восстанавливаться», — заявил Зубец.

По прогнозам эксперта, спрос на жилье может повыситься на 20 процентов в течение года. «По максимальным оценкам, рост спроса может достигнуть 40 процентов против сегодняшнего уровня. Основанием для этого станет рост реальных зарплат граждан, а также оживление экономики», — допустил Зубец.

Ранее профессор объяснил неспособность россиян покупать квартиры экономической неопределенностью и политикой Центробанка, который ужесточает условия ипотеки из-за риска убытков.