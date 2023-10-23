Избитый в Чечне адвокат Немов получил орден

Избитый в Чечне адвокат Немов награжден орденом «За верность адвокатскому долгу»

Адвокат Александр Немов, которого избили в Чечне вместе с журналисткой Еленой Милашиной, получи лорден «За верность адвокатскому долгу». Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России, пишет ТАСС.

«Президент ФПА РФ Светлана Володина поблагодарила за мужество и стойкость адвоката Палаты адвокатов Нижегородской области Александра Немова, отметив, что в ходе работы по делу он выезжал в Чеченскую Республику 49 раз», — пояснили в пресс-службе.

Помимо того, медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» II степени была награждена адвокат Диана Ципинова, которая в 2020 году вместе с еще двумя коллегами пришла в Урванский ОМВД КБР для защиты Ратмира Жилокова. Тогда их не пустили в здание и применили грубую силу.

О нападении на Милашину и Немова стало известно 4 июля. Их автомобиль атаковали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозном. Над журналисткой и активистом издевались, их били ногами по телу и лицу. Пострадавших сначала транспортировали в медицинское учреждение Беслана, затем отправили в столицу спецрейсом.

О случившемся в Чечне доложили президенту России Владимиру Путину. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в ситуации с избиением журналистки и правозащитника требуется проверка. Сама Милашина впоследствии рассказала, что слежка за адвокатом Александром Немовым, возможно, началась еще в столичном аэропорту, когда в самолет специально завели двух участвовавших в ней человек. Журналистка пояснила, что ее и Немова избивали пропиленовыми трубами.