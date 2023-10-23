Киев запросил у Индонезии сотни электрогенераторов

Замглавы МИД Украины Демехин: Киев запросил у Индонезии электрогенераторы

Украина запросила у Индонезии сотни электрогенераторов для подготовки к возможным осложнениям работы энергосистемы страны. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Антон Демехин, передает индонезийский портал Liputan6.

Демехин рассказал, что Киев ищет возможность вырабатывать энергию, когда электричество отключится. «Сейчас нам не хватает нескольких сотен генераторов, и мы были бы рады, если бы Индонезия смогла помочь в этом вопросе», — сказал он.

По словам замглавы МИД, во время визита он также обсудил вопросы продовольственной безопасности и зерновых инициатив. «Это то, что мы обсуждали с заместителем министра иностранных дел Индонезии в первый день моего приезда», — пояснил дипломат.

Ранее глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что долг на рынке электроэнергии на Украине достигает отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов).