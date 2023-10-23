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10:57, 23 октября 2023Силовые структуры

Военная разведка Украины попыталась отравить российских летчиков тортом

Fighterbomber: в Армавире курьер попытался отравить российских летчиков тортом

Фото: David Holifield / Unsplash

Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем по заданию военной разведки Украины, сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

К офицерам, праздновавшим 20-летнюю годовщину выпуска в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ), приехал курьер и передал 20-килограммовый торт и ящик спиртного. Летчики заподозрили неладное, поскольку не смогли установить отправителя, и отправили на проверку уже разрезанный торт.

Курьера быстро вычислили по камерам видеонаблюдения и передали кадры спецслужбам. Силовики задержали его при покупке билета на самолет. 32-летний уроженец Мелитополя Семенов собирался улететь в Москву дневным рейсом.

В ходе допроса оперативники выяснили, что в торт и алкоголь был подмешан сильнодействующий яд, а заказчиком диверсии является Главное управление разведки (ГУР) Украины. Сейчас разыскивают кондитеров, изготовивших торт.

Ранее руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов назвал самого опасного российского генерала. По его словам, таковым является руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа.

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      Варвара Кошечкина
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