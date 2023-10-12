«Всегда доставлял проблемы Украине». В Киеве назвали самого опасного российского генерала. Чем он известен?

Буданов назвал генерала ФСБ Беседу самым опасным противником Киева

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию «Украинская правда» назвал самого опасного российского генерала. По его мнению, таковым является руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа.

Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа. Очень проблемный человек Кирилл Буданов глава ГУР Украины

Глава ГУР уточнил, что генерал занимается активными операциями на территории Украины.

Чем известен генерал Беседа?

Сергей Беседа является руководителем 5-й Службы (Служба оперативной информации и международных связей) ФСБ России с 2009 года.

С 2003 года он занимал должность замглавы департамента — начальника Управления координации оперативной информации Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ России. С 2004 года возглавил Департамент оперативной информации Службы анализа прогноза и стратегического планирования.

4 марта 2010 года Беседа был включен в состав Межведомственной комиссии по участию России в G8 и G20 в качестве представителя ФСБ.

20-21 февраля 2014 года генерал находился в Киеве с официальной задачей по определению необходимого уровня физической защиты посольства России на Украине и других российских учреждений в столице.

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в ФСБ, тогда Сергей Беседа запросил встречу с украинским президентом Виктором Януковичем по вопросам безопасности, но не был принят.

Впоследствии его имя попало в список персональных санкций Европейского союза.

Буданов признал высокий уровень российской разведки

Глава ГУР Украины признал, что российская разведка в ходе специальной военной операции (СВО) находится на максимально высоком уровне.

Радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находятся. На максимально высоком Кирилл Буданов глава ГУР Украины

12 октября Буданов также заявил, что украинское контрнаступление выбилось из графика. Он добавил, что есть комплекс причин, из-за которых Украина не смогла завершить конфликт. При этом руководитель ГУР не стал конкретизировать эти обстоятельства, так как они составляют государственную тайну.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Запад в провалах контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что долгие поставки оружия помешали операции Киева.

До этого Зеленский не смог ответить на вопрос о перспективах прорыва в украинском контрнаступлении. «Я думаю, никто не знает, правда», — сказал он, добавив, что украинские военные все же «добьются большого успеха».