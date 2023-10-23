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18:43, 23 октября 2023Ценности

Линда Евангелиста высказалась о фотошопе словами «это дьявол»

Линда Евангелиста

Линда Евангелиста. Фото: Photo Image Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Канадская манекенщица итальянского происхождения Линда Евангелиста высказалась о фотошопе словами «это дьявол» в ток-шоу The View.

В беседе с ведущими 58-летняя знаменитость сравнила модельную индустрию 1980-х годов с современной. «О, это моя больная мозоль. Большая. Я считаю, что постпродакшн, фильтры и ретушь — это дьявол», — заявила она.

Евангелиста рассказала, что для создания фото они делали все, чтобы сразу сделать их идеальными. «Мы туго завязывали ремни, а затем вставляли сзади банки "Кока-колы", чтобы зафиксировать талию. При этом мы держали в руках отражатели, чтобы убрать мешки под глазами», — поделилась воспоминаниями звезда.

Также модель отметила, что тогда снимки не подвергались обработке инструментами фотошопа. «Сегодня, что бы ни происходило на съемочной площадке, ретушеры скажут: "Не волнуйтесь, мы исправим это позже"», — заключила собеседница.

В августе 2022 года Линда Евангелиста снялась для обложки британской версии журнала Vogue после изуродовавшей ее операции. На размещенных снимках звезда подиумов позировала в плащах, косынках и шляпах красного и розового цвета, а также с цветочным и леопардовым принтом. Тогда в интервью с изданием Евангелиста призналась, что в обычной жизни ее лицо выглядит иначе, чем на фотографиях.

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      Мария Винар
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