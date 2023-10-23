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11:19, 23 октября 2023Мир

МИД России заявил о продолжающемся «санкционном зуде» ЕС

Замглавы МИД России Грушко: «санкционный зуд» ЕС продолжается, но не работает

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Санкционный зуд» Европейского союза (ЕС) в отношении России продолжается, но опыт показывает, что рестрикции не работают. Так о намерении Евросоюза начать консультации по 12 пакету антироссийских санкций высказался замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Евросоюз постоянно находится в поиске новых санкций против России. Санкционный зуд продолжается. Но весь предыдущий опыт введения санкций, а я напомню, их было уже 11 пакетов, однозначно показывает, что, во-первых, эти санкции не работают, во-вторых, они наносят ущерб самому Евросоюзу», — сказал он.

Ранее немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что Европа понесла больший ущерб от антироссийских санкций, чем сама Россия. По его словам, единство Евросоюза может дать трещину в будущем, так как европейские лидеры недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров.

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      Дарья Балацкая
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