Единству Евросоюза предрекли раскол во время сделки с Москвой

New Statesman: единство Евросоюза может дать трещину

Европа понесла больший ущерб от антироссийских санкций, чем сама Россия, а единство Европейского союза (ЕС) может дать трещину в будущем. Такое мнение высказал немецкий журналист Вольфганг Мюнхау (Wolfgang Münchau) в статье для британского журнала New Statesman.

Он отметил, что лидеры западных стран недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров. Журналист допустил, что к концу 2023 года экономика РФ будет функционировать лучше, чем в Великобритании, ФРГ, Франции и Италии.

Более того, Мюнхау обратил внимание, что в ЕС нет единого взгляда на то, как должен завершиться конфликт на Украине. «Когда придет время заключить сделку с Москвой и оплатить огромные затраты на восстановление Украины, я ожидаю, что единство Европы даст трещину», — заявил Мюнхау.