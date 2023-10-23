Минздрав и ВОЗ договорились о совместных мероприятиях на территории России

Мурашко: Минздрав и ВОЗ договорились о совместных мероприятиях на территории РФ

Министерство здравоохранения России и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорились о проведении совместных мероприятий на территории страны. Об этом рассказал журналистам глава федерального Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС в понедельник, 23 октября.

Российский министр, который находится с рабочим визитом в Астане, провел встречу с главой ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом. По словам Мурашко, обсуждались многие острые вопросы, российская сторона продолжает отстаивать свои позиции и интересы. При этом контакты с организацией продолжаются, заверил он.

Глава Минздрава отметил, что взаимодействие с ВОЗ будет касаться борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе с туберкулезом и ВИЧ. Кроме того, на встрече обсуждалось взаимодействие в рамках регуляторной политики по медицинской продукции, указал министр.

Ранее в октябре Михаил Мурашко заявил, что сложностей при онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств в ходе проводимого эксперимента не возникает. По его словам, эта практика пока не приобрела широкого распространения, однако все вопросы регуляторного характера для ее реализации уже решены. Чтобы адаптироваться к такой форме продажи лекарств для пациентов и врачей нужно время, считает министр.