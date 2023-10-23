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11:39, 23 октября 2023Среда обитания

Москвичам пообещали сохранение тумана до середины дня

КГХ Москвы: туман в столице сохранится до часу дня

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Туман в Москве с видимостью 200-500 метров сохранится до часу дня. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

Автомобилистам посоветовали быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Туман опустился на столицу с утра в понедельник, 23 октября. Из-за погодных условий были отложены рейсы в аэропортах. Также сообщалось о росте числа аварий на дорогах.

По данным синоптиков, в Москве в понедельник ожидаются небольшой дождь и облачная погода. Дневная температура воздуха составит плюс 6-8 градусов Цельсия. В ночь на вторник, 24 октября, столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус. Атмосферное давление составит около 737 миллиметров ртутного столба. Также ожидается слабый ветер. В Подмосковье температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 11 градусов, ночью на 24 октября она может опуститься до минус 1 градуса.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья сообщили, что устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. До этого снег может выпадать и лежать в течение нескольких дней.

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      Мария Черкасова
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