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06:15, 23 октября 2023Среда обитания

Москвичам назвали срок появления устойчивого снежного покрова

Синоптик Шувалов: снег окончательно ляжет в Москве в конце ноября

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Устойчивый снежный покров появится в Москве и Подмосковье в конце ноября. Такой срок в разговоре с «Лентой.ру» назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также спрогнозировал, что до этого момента осадки в столичном регионе смогут задерживаться на короткое время.

«Окончательно ляжет снежный покров только в конце ноября. Но это не исключает того, что он может появиться на несколько дней. Скорее всего, это произойдет в конце этой недели. В пятницу ожидается подход очередного циклона с запада, осадки будут в основном из снега. К выходным может образоваться снежный покров толщиной не менее пяти сантиметров. Говорить о том, что он ляжет уже окончательно, было бы преждевременно, но довольно серьезный снег нас ожидает в конце недели», — сказал синоптик.

22 октября в российской столице и близлежащих городах прошел снег. Температура колебалась от минус одного до плюс трех градусов Цельсия.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в европейской части России в октябре наступило предзимье. Это значит, что жителям стоит готовиться к неустойчивой погоде. «Частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», — пояснил он.

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      Варвара Кошечкина
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