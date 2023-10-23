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18:42, 23 октября 2023Силовые структуры

На 16-летнюю старосту детдома завели дело за истязание подростков

В Омской области на 16-летнюю воспитанницу детдома завели дело об истязании

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Омской области в отношении 16-летней воспитанницы детского дома возбудили уголовное дело об истязании. Об этом в понедельник, 23 октября, в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, подозреваемая, являясь старостой группы, регулярно наносила побои и совершала иные действия в отношении двух подростков, что приносило им физические и психические страдания. Потерпевшие рассказывали, в частности, как 15 октября она нанесла несколько ударов несовершеннолетней, еще в одну девочку и нескольких подростков она неоднократно стреляла из пневматического пистолета.

Следователи проводят допросы несовершеннолетних и сотрудников учреждения, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Работников детдома подозревают в халатности.

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      Владимир Седов
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