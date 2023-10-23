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17:49, 23 октября 2023Среда обитания

Назван способ понравиться арендодателю

Риелтор Никитина: чтобы понравиться арендодателю, нужно вести себя открыто

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чтобы понравиться арендодателю, нужно вести себя открыто и стараться идти навстречу в спорных вопросах. Способ увеличить свои шансы на аренду понравившейся квартиры назвала вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» и руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина, передает РИАМО.

Эксперт посоветовала не пытаться обмануть собственника жилья. «На рынке жилой недвижимости Москвы и Подмосковья встречаются истории, когда на просмотр приезжает один человек, а жить планирует другой. Такие варианты вызывают только недоверие со стороны собственника и приводят к отказам в найме жилья в самый последний момент», — пояснила Никитина.

Кроме того, стоит с пониманием отнестись к вопросам насчет места работы, которые задает арендодатель, — таким образом он пытается определить, платежеспособен потенциальный съемщик или нет. Риелтор также напомнила о базовых правилах вежливости: на показ необходимо приезжать вовремя всем арендаторам, которые планируют жить в квартире. При этом следует сразу озвучить спорные моменты.

Ранее сообщалось, что в Москве подорожало съемное жилье. По итогам третьего квартала стоимость аренды выросла на 35 процентов относительно второго квартала.

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      Александра Качан
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