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00:38, 23 октября 2023Бывший СССР

Украинские военные 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что в общей сложности украинские военные выпустили 90 единиц различных боеприпасов. «Под вражеским огнем оказались районы двух населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)», — говорится в сообщении. По данным представительства, на донецком направлении было совершено десять обстрелов, на горловском — 14.

Ранее ВСУ в ночь на субботу, 21 октября, обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район. Отмечалось, что противник выпустил 12 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров за десять минут.

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      Марина Совина
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