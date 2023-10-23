Памятник Сталину установили на детской площадке в российском городе

Памятник Сталину установили на детской площадке в Орлове

На одной из детских площадок города Орлова в Кировской области установили памятник Иосифу Сталину. Некоторые жители оказались недовольны решением властей и обратились в прокуратуру, сообщает «Подъем».

Открытие памятника запланировано на утро 24 октября. На мероприятие приглашены правнук Сталина Селим Бенсаад и внучатый племянник Феликса Дзержинского Владимир Дзержинский. По словам пресс-атташе Бенсаада Вадима Горжанкина, средства на установку бюста собрали жители российского города по инициативе местных отделений КПРФ. Необычный выбор места власти объяснили тем, что в период советской власти памятник Сталину находился там, где сейчас располагается детская площадка.

В правительстве Кировской области подчеркнули, что указали главе Орлова на «недопустимость авторитарных решений» в этом вопросе. Министерство внутренней политики рекомендовало администрации города провести открытое голосование жителей перед установкой памятника, так как многие граждане не поддержали инициативу, однако муниципалитет не стал организовывать голосование.

Вятская региональная общественная организация жертв политических репрессий и другие жители Орлова направили заявление в прокуратуру по факту установки памятника.

Ранее жители Набережных Челнов восхитились новым памятником Сталину. Фигура из бронзы появилась во дворе частного учебного заведения.