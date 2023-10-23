Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:48, 23 октября 2023Среда обитания

Памятник Сталину установили на детской площадке в российском городе

Памятник Сталину установили на детской площадке в Орлове

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

На одной из детских площадок города Орлова в Кировской области установили памятник Иосифу Сталину. Некоторые жители оказались недовольны решением властей и обратились в прокуратуру, сообщает «Подъем».

Открытие памятника запланировано на утро 24 октября. На мероприятие приглашены правнук Сталина Селим Бенсаад и внучатый племянник Феликса Дзержинского Владимир Дзержинский. По словам пресс-атташе Бенсаада Вадима Горжанкина, средства на установку бюста собрали жители российского города по инициативе местных отделений КПРФ. Необычный выбор места власти объяснили тем, что в период советской власти памятник Сталину находился там, где сейчас располагается детская площадка.

В правительстве Кировской области подчеркнули, что указали главе Орлова на «недопустимость авторитарных решений» в этом вопросе. Министерство внутренней политики рекомендовало администрации города провести открытое голосование жителей перед установкой памятника, так как многие граждане не поддержали инициативу, однако муниципалитет не стал организовывать голосование.

Вятская региональная общественная организация жертв политических репрессий и другие жители Орлова направили заявление в прокуратуру по факту установки памятника.

Ранее жители Набережных Челнов восхитились новым памятником Сталину. Фигура из бронзы появилась во дворе частного учебного заведения.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые применила «Италмас» в зоне СВО

      Стали известны предпочтения москвичей в покупке мебели после ухода IKEA

      В Швеции заявили о внешнем источнике повреждения ведущего в Эстонию кабеля

      Андрея Губина обвинила в домогательствах известная певица

      Россиянкам перечислили вышедшую из моды обувь

      Иностранец изнасиловал россиянку и предстанет перед судом

      Двух россиян обвинили в расправах 28-летней давности из мести за родственницу

      Мужчинам назвали способ убрать живот после 40 лет

      Минобороны изучило возможности применения МРК на Ладожском озере

      Россия осудила атаку ХАМАС на Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости