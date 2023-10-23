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09:13, 23 октября 2023Спорт

Первая ракетка России сменилась

Самсонова поднялась на 15-е место рейтинга WTA и стала первой ракеткой России
Людмила Самсонова

Людмила Самсонова. Фото: Florence Lo / Reuters

Россиянка Людмила Самсонова поднялась с 17-го на 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный список доступен на сайте организации.

Таким образом, сменилась первая ракетка России. Ранее это была Дарья Касаткина, которая, потеряв шесть позиций, теперь занимает 17-е место.

Также в топ-20 попала еще одна россиянка. Вероника Кудерметова поднялась на две позиции и располагается на 16-й строчке.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.

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