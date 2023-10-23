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10:34, 23 октября 2023Россия

«Похищенная» российский библиотекарь залегла на дно по приказу из «Центробанка»

Считавшаяся пропавшей библиотекарь ГПИБ скрылась от полиции по указу мошенников

Фото: Владимир Баранов / ТАСС

Считавшаяся похищенной главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева залегла на дно по совету аферистов, представившихся сотрудниками Центробанка. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, сначала Стручева перевела мошенникам 15 миллионов рублей, после чего стала невольной соучастницей других афер преступников. Затем она узнала, что ее ищет полиция, и попросила совета у злоумышленников.

Аферисты соврали главному библиотекарю ГПИБ, что представлявшиеся полицейскими и есть мошенники. Они дали ей указание залечь на дно. По приказу от лжесотрудника Центробанка женщина неделю скрывалась в разных отелях, в одном из которых ее и нашли 20 октября. Все это время Стручева считалась пропавшей.

Все это время коллегам и близким Стручевой с ее номера телефона поступали звонки от злоумышленников, которые требовали пять миллионов рублей выкупа за библиотекаря, обещая расправиться с ней, если сумма не будет переведена на их счет.

Похожий случай произошел в апреле — тогда мошенники убедили 76-летнюю мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Совфеда от Оренбургской области Андрея Шевченко, уехать из дома в Москве и лишили ее возможности общаться с родными, после чего стали требовать выкуп у близких.

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      Марк Леонов
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