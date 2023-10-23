«Похищенная» российский библиотекарь залегла на дно по приказу из «Центробанка»

Считавшаяся пропавшей библиотекарь ГПИБ скрылась от полиции по указу мошенников

Считавшаяся похищенной главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева залегла на дно по совету аферистов, представившихся сотрудниками Центробанка. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, сначала Стручева перевела мошенникам 15 миллионов рублей, после чего стала невольной соучастницей других афер преступников. Затем она узнала, что ее ищет полиция, и попросила совета у злоумышленников.

Аферисты соврали главному библиотекарю ГПИБ, что представлявшиеся полицейскими и есть мошенники. Они дали ей указание залечь на дно. По приказу от лжесотрудника Центробанка женщина неделю скрывалась в разных отелях, в одном из которых ее и нашли 20 октября. Все это время Стручева считалась пропавшей.

Все это время коллегам и близким Стручевой с ее номера телефона поступали звонки от злоумышленников, которые требовали пять миллионов рублей выкупа за библиотекаря, обещая расправиться с ней, если сумма не будет переведена на их счет.

Похожий случай произошел в апреле — тогда мошенники убедили 76-летнюю мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Совфеда от Оренбургской области Андрея Шевченко, уехать из дома в Москве и лишили ее возможности общаться с родными, после чего стали требовать выкуп у близких.